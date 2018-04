Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproape 200 de ani avea loc o frumoasa poveste de dragoste intre o regina și varul sau. Victoria și Albert, care se cunoșteau inca din copilarie, se reintalnesc la propunerea mamei ei. Tanara Victoria experimenteaza astfel dragostea la prima vedere, ea fiind complet fermecata de sensibilitatea…

- Ce coafura de mireasa vei alege pentru nunta? Avem cateva idei. Vezi și: Cum sa te machiezi ca mireasa in 2018 „Coafurile de nunta sunt un subiect sensibil. In acest caz particular nu asistam la o schimbare a tendințelor de la un sezon la altul. Trec de fiecare data ani buni pana cand apare un nou…

- Doi jurnaliști arhicunoscuți, Vlad Petreanu și Ionela Nastase iși vor oficializa, in sfarșit, relația pe care o au de mulți ani. Anunțul de nunta a luat cu asalt presa din Romania, mai ales dupa ce s-au aflat detalii despre posibilii invitați. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar putea fi cea care…

- Carmen Bruma n-a facut niciodata nunta și nici nu a fost mireasa oficial. Motivul pentru care nu iși dorește așa ceva a fost explicat chiar de ea. Carmen Bruma formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea , insa cei doi nu au ajuns la altar, iar ea nu a imbracat niciodata rochia de…

- Cand face nunta fostul Principe Nicolae Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, cel care a purtat titliul de Principe Nicolae pana in 2015, s-a casatorit cu Alina Binder in toamna anului trecut, iar in curand pare sa aiba loc si mult asteptata nunta. Cuplul a oferit un interviu publicatiei franceze…

- Marinica Namol a decis sa rupa tacerea și sa dezvaluie tot adevarul despre episodul din noaptea nunții. Barbatul susține ca nu este el in toate imaginile, ci doar in unele, iar restul sunt trucate. Acesta mai susține ca mireasa a fost amanta lui. „Nu sunt eu in acele imagini. Sunt eu, dar pot fi trucate.…

- Greu de crezut ca raspunsul este NU. Asa ca am pregatit cel mai complet ghid care sa te ajute sa-ti implinesti visul: acela de a arata PERFECT in rochia de mireasa. Nu conteaza ce silueta ai, cu siguranta se va gasi una perfecta pentru tine, din multitudinea de modele de rochii de mireasa care exista…