Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii care vor sa munceasca in Romania nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, potrivit Legii nr. 200/2020, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum noua luni intr-un an calendaristic, precizeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) intr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES. Fii…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) precizeaza ca ucrainenii care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic.

- Cristi Pulhac are o cariera de succes in lumea fotbalului romanesc, iar mulți știu ca viața de sportiv nu este una tocmai ușoara. Fotbalistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cum a reușit sa faca fața tuturor tentațiilor, dar și provocarilor din viața lui.

- Un sofer de 19 ani a lovit din spate, luni, un alt autoturism dupa ce acesta a virat brusc pentru a schimba sensul de mers, probabil pentru a-și lua viața, pe centura ocolitoare a Lugojului, spre autostrada. Impactul s-a soldat cu patru raniti, printre care si o fata de 10 ani. Politistii au aflat ca…

- Pozitia corecta la volan. Daca privim volanul, putem sa il comparam cu un cadran de ceas și mana stanga va sta intotdeauna in dreptul orei 9, iar mana dreapta va sta in dreptul orei 3.Este adevarat ca in trecut la mașinile cu volan mai mare precum Dacia, Trabant etc regula era puțin diferita, astfel…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Aurelian Temișan a facut confesiuni emoționante despre partenera lui de viața, Monica Davidescu. Artistul a marturisit acum cat timp și unde și-a cunoscut soția. Acesta nu se ascunde și recunoaște cat de mult iși iubește și apreciaza soția.

- Oficial, showbiz-ul romanesc are un nou cuplu! Dodo a confirmat speculațiile din mediul online, prin care fanii au ajuns la concluzia ca este intr-o noua relație. Iata primele declarații ale artistei, in direct, la Antena Stars despre barbatul din viața ei.