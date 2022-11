Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman (PER), este audiat in prezent de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce a fost ridicat miercuri dimineața, de la domiciliu. Conform unor surse citate de Antena3 , este vorba despre un dosar de trafic de influența, deschis dupa ce Pop ar…

- Luni, reprezentanții DNA au efectuat activitați de control ce vizeaza un angajat al unitații ISU Cluj. Informația a fost confirmata de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj „In cursul zilei de astazi, DNA Cluj a efectuat activitați de control ce vizeaza un angajat din cadrul…

- Un barbat de 31 de ani a fost gasit carbonizat in locuința sa din Eforie Nord, joi noapte. Pompierii au reușit sa salveze alte trei persoane ce se aflau in casa cuprinsa de flacari. Reprezentanții Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta au dat detalii despre cele trei persoane ce au scapat…

- Ori aparatul este defect, ori aparatul funcționeaza, dar nu sunt medici, le spune ministrul Sanatați celor carora le este din ce in ce mai dificil sa faca un RMN sau CT in unitațile medicale de stat. “Sunt inca spitale in Romania care ofera puține servicii medicale si nu datorita infrastructurii ci…

- Mai mulți elevi din Constanța, de la Asociatia „Informatica pentru viitor”, au inventat un robot care pazește locuința. Ambițioșii elevi s-au gandit ce ar putea face pentru ca fiecare dintre noi sa avem mai multa siguranța in locuințe. Și așa au creat un robot care folosește circuite integrate de ultima…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina la un accident ce a avut loc in localitatea Corbu, langa moara. Potrivit primelor informatii, doua masini s-au ciocnit, iar in urma impactului violent, una s-a rasturnat. La fata locului sunt 3 victime,…

- Incendiul de la biserica din Constanta a fost cauzat de un scurtcircuit electric, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, care au precizat ca pentru lacasul de cult nu fusese solicitata autorizatia de securitate la incendiu deoarece constructia nu era finalizata.…

- Ambulantele din cadrul statiei centrale Calarasi, precum si cele apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta vor avea detectoare profesionale de monoxid de carbon. Pana in prezent, in Bucuresti, Ialomita si Constanta nu exista astfel de echipamente.