- Avocatul Alinei Bica a anuntat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fosta sefa a DIICOT a primit din luna ianuarie statutul de refugiat politic in Costa Rica si solicita sa fie audiata prin videoconferinta in procesul ANRP, in care este judecata alaturi de omul de afaceri Dorin Cocos…

- "Un om care simte ca e haituit are dreptul sa se apere prin toate mijloacele, un om care simte si, mai ales, care stie ca nu are parte de o judecata corecta, are dreptul sa se apere prin toate mijloacele", a afirmat, vineri seara, Traian Basescu, intr-o interventie telefonica la postul B1Tv. Intrebat…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins vineri cererea depusa de Elena Udrea de a fi audiata la distanta in dosarul Gala Bute, prin videoconferinta sau comisie rogatorie, deoarece nu rezulta din inscrisurile depuse de avocatii sai ca a primit statutul de refugiat politic in…