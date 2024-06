Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema a depus sesizarea la inceputul lunii decembrie 2024, insa Curtea Constitutionala o amana de sase luni.ICCJ a atacat la CCR Legea pentru modificarea si completarea Legii 286/2009 privind Codul penal, adoptata de Camera Deputatilor pe 29 noiembrie 2023, care prevede ca persoanele condamnate…

- Cristina Belciu a lasat Italia pentru cateva zile și a venit in Romania. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a acordat un interviu in cadrul caruia a dezvaluit ce planuri are pentru aceasta vara, dar și cum arata pentru ea vacanța perfecta.

- Proiectul de lege propus de Ministerul Justiției, prin care costurile aducerii fugarilor in țara vor fi suportate chiar de catre cei care s-au sustras condamnarii și au fugit, a fost promulgat luni, 3 iunie, de președintele Klaus Iohannis.Legea are in vedere 2 variante. Daca fugarul se sustrage de la…

- Un barbat de 34 de ani din Bucuresti, urmarit international din categoria Most Wanted, dupa ce Tribunalul Bucuresti a emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva pentru spalare a banilor, a fost prins in Italia. In prezent, se desfașoara proceduri pentru aducerea lui Romania, anunța Poliția…

- Baronul PSD Ionel Arsene incearca sa scape de extradarea in Romania. Dupa tentativa de suicid, i-a spus psihologului ca nu mai are chef de petreceri, dans și divertisment social din cauza stresului la care ar fi supus. Condamnat la 6 ani și 8 luni pentru corupție, acesta a mai marturisit ca este speriat…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut miercuri 21 de percheziții la locuințele membrilor unei rețele de trafic de migranți care acționa in Romania, Italia și Austria. Aceștia ar fi incasat intre 5.000 și 10.000 de euro de la fiecare migrant.

- Senatul a adoptat luni, 15 aprilie, in calitate de prima camera sesizata, proiectul care prevede ca fugarii vor plati ei costurile aducerii in țara, a anunțat ministrul justiției, Alina Gorghiu. Legea va merge la Camera Deputaților, care va vota proiectul in procedura de urgența.„Pas important in Parlament…

- Curtea Constitutionala discuta astazi, 10 aprilie, sesizarea depusa de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe „Legea fugarilor”, dupa ce verdictul a fost amanat de patru ori.Legea prin care au fost propuse pedepse mai dure daca o persoana condamnata definitiv la inchisoare nu se preda in 7 zile a fost…