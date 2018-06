Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa pronunte, marti, o decizie definitiva in dosarul Bica-Videanu, dar si in dosarul in care aceasta ar fi luat mita pentru dosarul afaceristului Horia Simu. Potrivit sotiei lui Ovidiu Tender, Alina Bica s-ar afla in Panama.

- Instanta suprema este asteptata sa pronunte, miercuri, o solutie definitiva in dosarul CET Govora, in care fostul senator Dan Sova este acuzat de trafic de influenta. La ultimul termen, DNA a cerut, pentru Dan Sova, o pedeapsa de noua ani de inchisoare cu executare.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor pronunta pe 26 iunie sentinta definitiva in dosarul in care fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata in prima instanta pentru favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La ultimul termen de judecata, desfasurat marti,…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa pronunte marti decizia in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. DNA a cerut condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, la sapte ani si jumatate de inchisoare…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) vor pronunta, pe 5 iunie, decizia definitiva in dosarul “Gala Bute”, in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare. La ultimul termen din dosarul Gala Bute,…

