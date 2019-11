Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata definitiv la patru ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzata de DNA ca l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender. Numele Alinei Bica a fost strans legat de cel al Elenei Udrea, ambele fiind saltate in Costa Rica și duse in arest, in octombrie 2018.