Autoritatile italiene au revenit asupra comunicarii initiale catre cele romanesti si au transmis ca decizia judecatorilor a fost de arest la domiciliu in cazul Alinei Bica, si nu arest preventiv. Alina Bica a fost audiata in fata instantei, unde si-a spus punctul sau de vedere cu privire la aducerea in tara pentru executarea condamnarii la 4 ani de inchisoare. Este greu de estimat cat vor dura procedurile propriu-zise de extradare din Italia. Aflati a (...)