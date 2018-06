Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 14:30 Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a fost condamnata definitiv, marti, de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care era acuzata de favorizarea faptuitorului. In schimb, in acelasi dosar, fostul ministru al Economiei Adriean…

