Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, pe drumul national 1C, la Sabisa. La fata locului s-au deplasat polițiștii din Seini, anuntati fiind prin 112 despre faptul ca s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Polițiștii au…

- Tragic accident de circulație, joi seara, in localitatea hunedoreana Oraștie. O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o mașina. „In data de 7 septembrie 2023, in jurul orei 21:20, Poliția Municipiului Oraștie fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Libertații, din municipiul Oraștie, avut…

- Ieri, 23 august a.c., in jurul orei 21:30, polițiștii au fost sesizați sa intervina in cazul unui accident rutier petrecut in Baleni. La fața locului s-a constatat ca un șofer in varsta de 18 ani ar fi acroșat ușor un pieton in varsta de 12 ani. In urma impactului, minorul a avut nevoie de ingrijiri…

- Polițiștii clujeni din cadrul biroului pentru Protecția Animalelor au deschis un dosar penal pentru schingiurea animalelor, dupa ce un cațel a fost abandonat in mașina in parcare la Vivo și a murit din cauza caldurii prea mare.

- Un teribil accident de circulație a avut loc duminica spre luni noaptea, in Ploiești, unde o mașina condusa de un șofer de 18 ani a lovit violent un stalp și apoi a luat foc, scrie portalul de știri locale Telegrama.Trei adolescenți se aflau in mașina, iar accidentul a avut loc pe strada Mihai Bravu…

- O tanara, pasagera intr-o masina, a murit dupa ce aceasta a intrat intr-o alt autovehicul. Accidentul a avut loc joi pe DN 2 (E85), la iesire din Ramnicu Sarat catre Vrancea, scrie Agerpres. Soferita unui autoturism care ar fi circulat pe acostamentul DN 2 (E85) nu s-a asigurat cand a virat la stanga,…

- Tragicul incident rutier a avut loc in noapte de vineri spre sambata, pe DN 2C, in localitatea Padina, județul Buzau, dupa ce masina in care se aflau trei persoane a intrat in coliziune cu un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 33 de ani, relateaza…

- Un barbat, in varsta de 47 de ani, a condus un autoturism pe breteaua de acces spre A1 dinspre DJ693, iar la km 517, in dreptul localitații Orțișoara, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu un microbuz condus de un barbat in varsta de 30…