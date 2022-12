Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a atras, marti, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de luni, cand a imprumutat 1,37 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, aflat in vizita oficiala in Romania, principalele teme abordate in cadrul discutiilor fiind aprofundarea cooperarii bilaterale, cadrul relatiilor dintre UE si Confederatia…

- Petrom este un brand romanesc și nu depinde financiar decat de romani, a declarat fostul ministru al Energiei Razvan Nicolescu, membru in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, la o conferința ZF.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sustine ca este incorect si frustrant ce s-a intamplat in aceasta saptamana in Consiliul JAI, cand Romania nu a fost primita in spatiul Schengen, precizand ca Europa trebuie sa stranga randurile si sa se gandeasca la valorile democratice si la pilonii pe care s-a…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, luni, la Palatul Cotroceni, o delegatie a OMV Petrom, condusa de directorul general executiv al OMV si presedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, Alfred Stern. Administratia Prezidentiala informeaza ca subiectele abordate de catre conducerea companiei…

- De la o zi la alta, vestile despre ce si cum face si ce mai planuieste Perla Coroanei economiei nationale devin simple cioturi contrariante de informatii. Nu le scutura nimeni, nu se cer detalii. De sub aparenta unor preocupari bine jucate in spatiul public cam de aceleasi personaje, se vad insa coltii…

- Propunerea de rezolutie nonlegislativa depusa de sase grupuri politice din Parlamentul European - PPE, S&D, Renew, Verzi, ECR si Stanga - ce va fi supusa la vot in plen marti, la Strasbourg, indeamna Consiliul sa ia toate masurile necesare pentru a adopta decizia sa privind aplicarea integrala…

- Complexul Energetic Oltenia a decis sa scoata din nou la vanzare Complexul Sportiv de la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a pregatit o noua documentație privind vanzarea prin licitație publica a bazei sportive a termocentralei. Consiliul de Supraveghere…