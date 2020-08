Alin Tudose, candidat AUR la Primăria Alba Iulia: Un oraș nu e dezvoltat dacă își pune o parte din cetățeni în umbră Oricat de frumos arata “pe sticla” o localitate, prin fotografii și texte scoase parca din revista, ea nu este cu adevarat dezvoltata daca iși pune o parte din cetațeni in umbra și ii lasa in urma. Calitatea vieții intr-un oraș care se prezinta “smart”, ține de mult mai multe aspecte, nu doar de a avea o zona “de interes” pentru turisti, și cateva proiecte care se afla in derulare, fara a știi exact cand, daca și cum se vor finaliza. Un punct important in dezvoltarea municipiului și care afecteaza intreaga comunitate este reprezentat de conditiile infrastructurii de mobilitate, adica de calitatea… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

