- Ce oferte are Alibec. Un club din Rusia a intrat pe fir pentru transferul ”atacantului-problema” de la FCSBc. Impresarul fotbalistului de 27 de ani, Florin Lovin a mers deja in Rusia și s-a intalnit cu reprezentanții echipei pentru negocierea unui eventuale mutari. Astfel, Denis Alibec ar putea juca…

- PAOK Salonic, echipa pregatita de Razvan Lucescu, a pierdut recent titlul in Grecia, totul fiind cauzat de incidentele petrecute la derby-urile cu Olympiacos si AEK Atena. In primul caz, inaintea meciului, antrenorul rival Oscar Garcia a fost lovit de un sul de hartie, dar a exagerat impactul si…

- Presa din Israel relateaza ca Maccabi Tel Aviv, viceampioana ediției recent incheiate, il dorește și duce tratative pentru a-l aduce la echipa pe internaționalul roman, Alin Toșca (26 de ani). Alin Toșca este sub contract cu formația de prima liga spaniola, Betis Sevilla, insa a fost imprumutat la…

- Claudiu Keșeru, 31 de ani, ar putea ajunge la PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu. Grecii ar urma sa achite 3,5 milioane de euro in schimbul golgeterului celor de la Ludogoreț, anunța publicația SportDay. Totuși, Keșeru nu e primul pe lista grecilor, iar transferul sau la PAOK e condiționat…

- Alin Toșca a fost imprumutat in a doua parte din sezonul recent incheiat de Betis Sevilla la Benevento, iar șansele ca fostul fundaș al FCSB-ului sa mai continue in Spania nu sunt foarte mari. Italienii de la Sportnotizie24.it anunța ca Alin Toșca este pe lista celor de la Sampdoria, formație care s-a…

- Alin Tosca (26 de ani) poate da lovitura carierei in aceasta vara. Desi Benevento, formatie la care a fost imprumutat de Betis Sevilla, a retrogradat matematic in Serie B, fostul fundas de la FCSB a reusit sa impresioneze. Astfel, internationalul roman si-ar putea continua activitatea in Serie A.

- Razvan Lucescu a explodat: ”Va enervez, dar va promit ca intotdeauna voi spune ca ne-au furat, chiar daca ei ma vor face prost”. Razvan Lucescu a luat foc la finalul partidei PAOK Salonic – AEK Atena, scor 2-0, la finalul rareia antrenorul roman a caștigat primul sau trofeu de cand lucreaza in Grecia…

- Antrenorul roman Razvan Lucescu a cucerit Cupa Greciei la fotbal cu echipa PAOK Salonic, sambata seara, dupa ce a invins-o pe AEK Atena, noua campioana, cu scorul de 2-0, la Atena, intr-o finala marcata de violente intre suporteri. Foto: (c) Yorgos Karahalis / AP PAOK s-a impus prin golurile marcate…