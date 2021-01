Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tise, cere demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului, precum si a celor care au girat deciziile Biroului Permanent National al formatiunii politice. "Cascadorii rasului politic. Noi va trebui sa demisionam, nu ei! In ultima…

- Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, susține ca PNL are nevoie de o reforma profunda, iar Ludovic Orban ar trebui sa demisioneze de la șefia partidului. Tișe considera ca PNL ar trebui condus de oameni care s-au validat politic, care au avut performanțe, nu de ”politicieni de paie, oameni fara caracter”.…

Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat luni arestarea opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut ''eliberarea sa imediata'', indica un comunicat al executivului UE, potrivit AGERPRES.

- Mitropolitul Teofan a oficiat duminica Sfanta Liturghie in Catedrala Mitropolitana din Iasi, unde a dezvaluit ce trebuie sa faca omul pentru ca Dumnezeu sa isi faca simtita prezenta in viata sa, informeaza Basilica.ro. „Noi suntem chemați sa Il avem pe Hristos in mijlocul nostru și sa fim…

Un barbat a fost descoperit ca a trait intr-o zona securizata din aeroportul international din Chicago timp de trei luni, iar el a spus politiei ca i-a fost prea frica de Covid-19 sa se intoarca acasa, in Los Angeles, relateaza The Guardian.

Presedintele ales american Joe Biden intentioneaza sa anuleze proiectul controversatului oleoduct Keystone XL dintre Canada si Statele Unite printr-un decret prezidential chiar din ziua investirii sale pe 20 ianuarie, au afirmat duminica posturile canadiene de televiziune CBC si CTV.

Fondul Proprietatea (FP), emitent listat la Bursa de la Bucuresti cu expunere la companii de importanta strategica pentru economia romaneasca, a incheiat anul 2020 cu o pierdere de 103 mil. lei si active totale de 10,3 mld. lei, in scadere cu 8,6% fata de finele anului 2019, potrivit ZF.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține ca PNL și USR-PLUS influențeaza justiția și doresc revenirea la perioada in care DNA aresta oameni pe banda rulanta.