- Autoritațile din Romania au anunțat sambata, 20 martie, 6.096 noi cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 37.532 de teste. De ieri pana azi 112 oameni infectați au murit, iar 1.324 pacienți sunt internați in stare grava la Terapie Intensiva. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate…

- Bilant covid - 7 martie Autoritațile au anunțat astazi înca 3.288 de cazuri de coronavirus, din puțin peste 18.000 de teste prelucrate în decurs de 24 de ore. Cele mai multe noi cazuri s-au înregistrat la București - 664, iar incidența este acum de 3,19 la mia de locuitori…

- 2.721 de cazuri noi COVID-19 Foto: Arhiva/ MApN Autoritațile anunța 2.721 de noi cazuri de coronavirus la aproape 32.000 de teste PCR și teste rapide. Cele mai multe cazuri sunt în București - 322, în Timiș 244 și în Brașov 133. 57 de persoane au murit…

- Autoritațile anunța ca vor inființa 180 de noi cabinete pentru vaccinarea anti-Covid cu serul de la AstraZeneca, programata sa inceapa din 15 februarie. Cele mai multe vor fi in București (22), Cluj și Timiș (cate 10) și Iași (8). Cinci dintre ele vor funcționa in județul Bacau. Inscrierea pentru imunizarea…

- Doua cazuri noi de infectare cu varianta din Marea Britanie a COVID-19 Foto: Arhiva. Au fost diagnosticate înca doua cazuri noi de infectare cu varianta din Marea Britanie a noului coronavirus, anunța Ministerul Sanatații. Acestea provin din aceeași școala din București,…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a decis amanarea vaccinarii a 66.884 de persoane sub 65 de ani, programați in perioada 30 ianuarie – 11 februarie, pentru dupa 16 februarie. Decizia de a impinge cateva zile momentul imunizarii persoanelor sub…

- Potrivit raportului saptamanal al INSP, publicat marți, o tremie din cazurile noi de Covid-19 inregistrate in saptamana 4-10 ianuarie au fost in București, Timiș, Bihor, Constanța și Iași.„In saptamana 4 – 10 ianuarie 2021, 37.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Timiș, Cluj, Ilfov…

- Bilant COVID-19 pentru 6 ianuarie Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. 5.719 cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi în România, în condițiile în care au fost efectuate mai puțin de 35.000 de teste în ultimele 24 de ore. Aceasta înseamna…