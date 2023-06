Alin Tise: construim 3 spitale noi pentru Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Iasul bifeaza obtinerea unor noi fonduri importante prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). De data aceasta este vorba despre trei spitale din capitale Moldovei, in care va fi investita o suma importanta de bani.

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a semnat autorizația de construire necesara organizarii de șantier pentru lucrarile de extindere a Terminalului de Pasageri-Plecari al Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj. Proiectul prevede extinderea Terminalului Plecari cu aproximativ…

- Banca Vatra a funcționat in secolul XX in doua cladiri din centrul Clujului, cand biserica avea o legatura interesanta cu instituțiile financiare. In vremuri grele, banca a fost salvata de episcopul care a ctitorit Catedrala Ortodoxa.

- Lucrarile desfașurate de Consiliul Județean Cluj in vederea finalizarii, cu fonduri europene, a modernizarii drumului județean DJ 107P Gilau (DN 1) – Someșu Rece – Marișel – DN 1R, in lungime de 44,26 kilometri, au fost reluate. In aceasta etapa se executa lucrari de așternere a celui de-al doilea strat…

- 7000 de copii au venit pe lume anul trecut in Cluj Napoca in cladirile de peste 100 de ani ale vechilor maternitați. Femeile din Cluj merita o maternitate noua, dar majoritatea PNL din Consiliul Județean a votat impotriva noii maternitați. Clujului e un județ bogat. Liderii PNL, Alin Tișe și Emil Boc,…

- Lucia Suciu, supranumita ”Primarița de fier” a Clujului, și-a respectat renumele și i-a pus la respect pe cei din conducerea Supercom, dar și pe Alin Tișe, chiar la inaugurarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID).Lucia Suciu a luat cuvantul și a expus unele realitați de care șefii…

- Gazonul de pe Cluj Arena va fi inlocuit și regulile se vor schimba, pentru cei care vor inchiria de acum stadionul.”In ultima perioada gazonul a aratat foarte rau, am creat mari dificultați echipei și am incurcat competiția cu starea proasta a gazonului. Din momentul in care am constituit bugetul ne-am…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat in cadrul ședinței extraordinare desfașurate vineri, 17 martie, proiectul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant special din județul Cluj”. Acesta urmeaza sa fie depus pentru finanțare prin Planul Național…