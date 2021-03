Alin Stoica, propunerea Plus de prefect al Capitalei, spunea că Nicușor Dan va ieși din politică în 4 ani Certurile în Coaliția de guvernare continua. Adrian Muraru, secretar general adjunct PNL București, îl ataca pe Alin Stoica, propunerea Plus pentru funcția de prefect al Capitalei, postând pe pagina sa de Facebook un mesaj al lui Stoica care-l ataca pe Nicușor Dan și spunea despre acesta ca susținerea aratata PNL îl va scoate din viața politica dupa cei 4 ani de mandat la primarie.

&"Prefectul Berbeceanu a fost demis si a venit cineva care are zero experienta in administratie, a lucrat HR la o banca. Ok. Nicio paguba. Sa fie atent ce semneaza ca la puscarie se intra… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Berbeceanu a fost eliberat din funcția de prefect al Capitalei, a anunțat premierul Florin Cițu. Momentan nu a fost numit un alt prefect al Capitalei. Florin Cițu a a anunțat ca azi a numit in funcții 28 de prefecți și 75 de subprefecți, care urmeaza sa depuna joi juramantul și sa iși preia atribuțiile.…

- USR-PLUS are o noua propunere pentru funcția de prefect al Capitalei. Avocatul Alin Stoica, președinte al filialei PLUS Sector 6, este propus pentru a-i lua locul lui Traian Berbeceanu. Alin Stoica a reprezentat in perioada 2016-2018 societatea civila in una dintre comisiile Consiliului Economic și…

- „USR PLUS București il propune pe Alin Stoica pentru funcția de prefect al Capitalei. USR PLUS ințelege sa respecte cu responsabilitate mandatul politic dat de bucureșteni ca principala forța politica in care aceștia au incredere, reconfirmata la alegerile parlamentare, asigurand monitorizarea și susținerea…

- Alin Stoica il va inlocui pe Traian Berbeceanu in funcția de prefect al Capitalei. Stoica este președintele PLUS Sector 6, de profesie avocat, iar intre 2016 și 2018 a reprezentat societatea civila in una dintre comisiile Consiliului Economic și Social. „USR PLUS București il propune pe Alin Stoica…

- „USR PLUS București il propune pe Alin Stoica pentru funcția de prefect al Capitalei. USR PLUS ințelege sa respecte cu responsabilitate mandatul politic dat de bucureșteni ca principala forța politica in care aceștia au incredere, reconfirmata la alegerile parlamentare, asigurand monitorizarea și susținerea…

- „USR PLUS București il propune pe Alin Stoica pentru funcția de prefect al Capitalei. USR PLUS ințelege sa respecte cu responsabilitate mandatul politic dat de bucureșteni ca principala forța politica in care aceștia au incredere, reconfirmata la alegerile parlamentare, asigurand monitorizarea și susținerea…

- ​Alin Stoica, avocat și președintele filialei PLUS Sector 6, este propunerea USR-PLUS pentru funcția de prefect al Capitalei, în prezent ocupata de Traian Berbeceanu. Potivit unui comunicat al formațiunii, pentru o perioada de doi ani (2016 – 2018), Alin Stoica a reprezentat societatea…

- Traian Berbeceanu, prefectul Bucureștiului, a anunțat, sambata dimineața, ca se vor intensifica controalele in Capitala pentru respectarea masurilor de prevenție. De asemenea, prefectul a mai anunțat la Realitatea Plus ca se vor lua masuri suplimentare in magazine de sarbatori pentru a evita aglomerația.„Situația…