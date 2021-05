Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat, miercuri, ca spera ca rata de infectare sa nu mai creasca, astfel incat elevii sa nu mai fie nevoiti sa intre in online pana la finalizarea anului scolar. In cazul in care se va intampla totusi acest lucru, Alin Stoica anunta ca va astepta ca trendul sa…

- Alin Stoica a anunțat cu puțin timp in urma ce se intampla cu școlile din București, dupa ce rata de incidența a scazut sub 1,5. Potrivit prefectul Capitalei, anumite categorii de elevi vor invața inca de acasa, dar acest lucru este posibil sa nu mai dureze pentru multa vreme. Ce elevi vor face in continuare…

- Alin Stoica a venit cu vești foarte bune la inceputul acestei dimineți, dupa ce a dat asigurari ca se vor decide noi masuri de relaxare, daca și astazi, rata de incidența privind numarul infectarior Covid-19 ramane sub 1,5. Care sunt masurile de relaxare de care vor beneficia romanii Prefectul Capitalei…

- Prefectul Capitalei a anunțat ca restaurantele și cinematografele s-ar putea redeschide de luni dimineața daca se menține trendul.„2,98 este rata de infectare și vom aștepta 48 de ore sa vedem daca continua trendul decendent. In maxim 48 de ore ne intrunim in Comitetul pentru Situtații de Urgența și…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, il contrazice pe șeful Executivului, considerand ca daca se va pastra actualul ritm de vaccinare in București, nu va fi atins obiectivul de a vaccina 1,2-1,3 milioane de oameni pana in toamna. „Nu suntem deocamdata acolo unde ar trebui sa fim pentru a ajunge la o vaccinare…

- Magazinele mari și medii trebuie sa asigure fiecarui client cota de cel puțin 7 metri patrați, iar magazinele mici de doi metri. Numarul maxim de clienți, care pot face cumparaturi simultan, urmand a fi afișat la intrare. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, miercuri, dupa intalnirea cu retailerii,…

- Intrebat cat de repede vom trece la restricții mai dure, in momentul in care Bucureștiul va atinge indicele limita, Prefectul Bucureștiului afirma ca masurile de inasprire a restricțiilor vor intra in vigoare in 48 de ore. Alin Stoica a vorbit, duminica, pe B1 TV despre momentul in care Bucureștiul…

- „Noi asteptam in cursul zilei de maine sa se ia decizii la nivel guvernamental, o hotarare de Guvern si la nivel de CNSU pe care noi le vom implementa imediat. Sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ar trebui sa fie maine si imediat dupa aceea, daca noi trebuie sa implementam masurile,…