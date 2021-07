Stiri pe aceeasi tema

- Medicii sunt pregatiți pentru valul patru, afirma prefectul municipiului București, Alin Stoica. El arata ca rata de vaccinare este mai mare in cazul medicilor decat in randul profesorilor și spune ca va...

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat, intrebat vineri care este rata de vaccinare in Bucuresti la aceasta ora, ca sunt circa 674.000 de oameni care sunt vaccinati cu cel putin o doza, ceea ce inseamna aproximativ 31% din populatia totala si din populatia eligibila undeva la 42 - 43%, anunța…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica (PLUS), anunța luni ca in București nu s-a atins rata de vaccinare de 50% din populație, așa cum afirmase anterior, el spunand ca a interpretat greșit datele. „In cursul zilei de astazi, am raportat un numar de 1,2 milioane de bucureșteni vaccinați, ceea ce ar…

- Prefectul Capitalei și-a cerut scuze, luni, dupa ce s-a incurcat in cifre și a anunțat ca 50% dintre locuitorii Bucureștiului s-au vaccinat anti-COVID cu cel puțin o doza. De fapt, precizeaza Alin Stoica, s-au vaccinat cu cel puțin o doza doar 667.176 de bucureșteni, nu 1,2 milioane, așa cum anunțase…

- „Este o inițaitiva CNCAV, iar din cate știm, in perioada 31 mai 1 iunie se dorește vaccinarea cat mai multor copii, deocamdata varsta 16-18 ani, iar daca se obține acceptul și pentru grupa de varsta 12-15, suntem in legatura cu inspectoratele școlare pentru o perioada mai lunga pentru a deschide puncte…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, anunța ca toți elevii din București revin la școala incepand de miercuri, conform deciziei luate de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența. Masca va fi obligatorie pe o raza de 50 de metri in preajma școlilor. Prefectul a explicat ca parinții care-și așteapta…

- Incepand de astazi masca de protecție in exterior nu mai e obligatorie, insa cu unele excepeții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca in București aceasta va trebui sa fie purtata in continuare in parcuri sau in zona școlilor.

- Teatrele bucurestene prezinta, incepand de vineri, spectacolele cu public in sala, ca urmare a scaderii ratei de imbolnavire cu COVID-19 sub 1,5 la mia de locuitori in Capitala, conform agerpres. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat, joi, ca salile de spectacol pot functiona la o capacitate…