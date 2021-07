Stiri pe aceeasi tema

- Blaze, proaspat intors de la un date de neuitat alaturi de iubita lui, Izabela, nu s-a putut abține și le-a povestit baieților tot ce s-a intamplat la intalnire. Blaze și Izabela au ieșit la piscina și timp de cateva ore au fost doar ei doi, dar nu au avut parte de discuții controversate sau duioase,…

- Pentru ca locuiesc pentru o perioada sub același acoperiș, bineințeles, conflictele sunt iminente, insa se pare ca una dintre concurente, mai exact Alina, are de-a face cu toți ceilalți prezenți in casa Mireasa, urzeala soacrelor. Cosmina a indemnat-o pe tanara sa faca pace mai intai cu sine și apoi…

- Tuna și fulgera in casa Mireasa, urzeala soacrelor! Parca nu au fost de ajuns toate certurile, toate discuțiile și scandalurile de pana acum, ca ”nurorile” le dau batai de cap soacrelor cu... curațenia! Mamele au declarat ca fetele sunt extrem de dezordonate și ca nu mai fac fața haosului care s-a instalat…

- O serie de mesaje ciudate au tulburat liniștea din casa Mireasa, iar vinovata ar fi fost fosta iubita a lui Radu, mama copilului sau. Tanarul a suspectat-o pe fosta sa viitoare soție, spunand, inca dinainte sa afle și varianta ei, ca nimic din acuzațiile aduse nu este adevarat. Cum se apara Vicky și…

- Scandalul a atins cote maxime intre Liviu și Maria, in casa Mireasa! Concurentul i-a adresat jigniri usturatoare iubitei sale, iar blondina s-a lasat purtata de instincte. Astfel, intre cei doi au avut loc violențe manate de furie și cuvinte grele.

- Toata lumea o cunoaște pe doamna Malvina de la Mireasa, urzeala soacrelor și cei mai mulți cred ca este o femeie implinita, care are in suflet numai bucurii și pe care o caracterizeaza mai tot timpul o stare de bine. Ei bine, doamna Malvina ține ascunse in sufletul ei cateva trairi care i-au schimbat…

- Desparțiți, dar impreuna. Se pare ca așa se caracterizeaza cel mai bine cuplul format din Alin și Adelina in casa Mireasa, urzeala soacrelor. Chiar atunci cand doamna Daniela era aproape sigura ca fiul ei a incheiat orice fel de relație cu Adelina, cei doi s-au imbrațișat mai strans ca niciodata intr-un…

- Doamna Daniela a decis sa spuna tot adevarul despre modul in care fiul ei, Alin, a fost crescut de sora lui, Alexandra, in timp ce ea muncea printre straini sa ii poata crește decent. Soacra Adelinei și-a adus aminte de zilele in care adormea plangand, fiind la un pas de a renunța la visurile ei și…