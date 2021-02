Stiri pe aceeasi tema

- Alin Petrache a fost reales, sambata, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Rugby pentru un nou mandat de patru ani in cadrul Adunarii Generale Ordinare si de Alegeri desfasurata la Complexul Olimpic ''Sydney 2000'' din Izvorani, noteaza Agerpres. Presedintele in exercitiu a fost votat…

- Cozmin Gușa a caștigat, miercuri, alegerile pentru președinția Federației Romane de Judo. Cozmin Gușa a obținut 118 din cele 190 de voturi și ramane, astfel, in fruntea Federației Romane de Judo.Presedintele in exercitiu a fost votat de 118 dintre membrii afiliati, in timp ce contracandidatul sau, George…

- Cozmin Gusa, care conduce Federatia Romana de Judo din 2017, a fost reales, miercuri seara, in functia de presedinte pentru un nou mandat de patru ani in cadrul Adunarii Generale Ordinare si de Alegeri desfasurate la Hotelul Piatra Mare din Poiana Brasov. Presedintele in exercitiu a fost…

- Temele de discutie au vizat solutiile pentru sprijinirea rugby ului de performanta la nivelul municipiului.Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a primit astazi o delegatie a Federatiei Romane de Rugby, condusa de presedintele Alin Petrache.Cu aceasta ocazie, s au discutat, prioritar, solutiile…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, vineri, ca s-a intalnit cu presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, cei doi discutand despre sportul de masa si subliniind ca s-a propus Ministerului Educatiei preluarea cluburilor sportive scolare si a cluburilor pentru copii.

- Razvan Pircalabu a fost ales, joi, in unanimitate pentru un nou mandat, al treilea, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Lupte.La Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri au participat 98 din cei 192 de membri afiliati ai federatiei.Aflat la conducerea Federatiei Romane de Lupte din 2013,…

