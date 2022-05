Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Eremia formeaza un cuplu cu Maria, fosta concurenta de la „Puterea Dragostei, show-ul matrimonial de la Kanal D. Fratele Alinei Eremia este foarte indragostit și are planuri mari alaturi de iubita lui.Surpriza in showbiz-ul romanesc! Mircea Eremia și Maria de la „Puterea Dragostei” formeaza cel…

- Fuego cantarea in urma cu o saptamana 108 kilograme. Acum a ajuns la 103 și nu are de gand sa se opreasca. Artistul a anunțat in emisiunea „Vorbește lumea” la Pro TV ca face eforturi pentru silueta lui, mai ales ca in curand va susține un spectacol grandios. Cantarețul a marturisit ca s-a pus pe slabit…

- Pe 18 aprilie, fotbalistul portughez, Cristiano Ronaldo anunta ca unul dintre gemenii sai nou nascuti a murit in timpul nasterii.Iubita lui, Georgina Rodriguez, a adus pe lume un baietel si o fetita, dar din pacate baietelul nu a supravietuit.Astazi, 30 aprilie 2022, Cristiano Ronaldo a postat pe pagina…

- Virgil Ianțu și Roxana Alexandru formeaza un cuplu de 20 de ani, iar de 16 ani aceștia s-au logodit. Invitat intr-un podcast, prezentatorul TV a marturisit cum a pregatit cererea de casatorie. Cu toate ca a trecut atata timp, cei doi nu au facut nunta.

- In urma cu cațiva ani a avut loc un scandal monstru intre Alex Velea și Iulia Albu, dupa ce criticul de moda l-a numit „cocalar”. Invitat la podcastul lui Radu Țibulca, artistul a marturisit ca i-a cerut iertare vedetei in urma cuvintelor dure pe care le-a folosit la adresa ei.Alex Velea și-a ieșit…

- Cristina Belciu a acordat primul interviu pentru Antena Stars, in exclusivitate. Noua iubita a lui Cristian Boureanu a vorbit despre iubire și cariera, dar a dezvaluit și cum se simte dupa ce frumusețea ei a fost comparata cu cea a celebrei actrițe Monica Bellucci.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Liviu Olteanu a oferit detalii neștiute despre divorțul cu Maria. Ce simte acum fostul concurent din casa Mireasa, dar și cat de speciala a ramas fosta partenera pentru el. Ce vrea sa-și aminteasca despre fosta relație.

- Cristina Stroe și partenerul sau de viața, Damian Draghici, au fost prezenți in platoul Xtra Night Show și au vorbit despre cele mai recente evenimente din viața lor. Artista și-a schimbat numele de scena, spre surprinderea tuturor, iar iubitul ei spune ca nu s-a amestecat nicio secunda in ”treburile…