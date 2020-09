Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme, tot mai multe informații apar in spațiul public legate de divorțul fostului membru Talisman, Alin Oprea și fosta sa soție, Laria. Multe dintre ele fiind cu un caracter critic la adresa fostei, aceasta fiind considerata vinovata și de destramarea trupei in care Alin Oprea a ajuns sa…

- Alin Oprea, solistul trupei Talisman, a rupt tacerea despre divorțul de Larisa, femeia care i-a fost alaturi in ultimii 20 de ani. Ba mai mult, el susține ca e foarte fericit și a facut publice imagini cu noua lui iubita.

- Divort cu scandal intre Larisa si Alin Oprea: de la notar s-au mutat la tribunal! Larisa si Alin Oprea au mers initial la notar pentru un divort pe cale amiabila, insa pana la scandal nu a fost decat un pas. Sotia fostului membru al trupei Talisman, buzoianca Larisa, a anuntat ca nu au semnat actele…

- Unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz a ajuns sa se destrame. Divorțul nu s-a desfașurat cum era de așteptat. Decizia incredibila luata de cantarețul roman fața de copii lui Alin Oprea de la Talisman și Larisa s-au intalnit joi, 13 august, la un notariat din zona Cișmigiu. Divorțul, programat…

- Mihai Albu nu mai suporta tratamentul fostei sale soții cu privire la fiica lor și apeleaza la instanța. Acesta apeleaza la instanța intrucat nu s-a ințeles pe cale amiabila cu Iulia Albu in ceea ce privește fetița lor, iar acum a depus o plangere penala impotriva fostei sale soții. Mihai Albu a depus…

- Laura Cosoi se afla pe ultima suta de metri cu cea de-a doua sarcina. Actrița așteapta cu nerabdare sa iși țina in brațe fetița. Vedeta este casatorita de 5 ani cu Cosmin, pe care il cunoaște de 17 ani. Aceasta a vorbit despre cum merg lucrurile in relația lor.„Noi suntem impreuna de 8 ani. Suntem casatoriți…

- Polițiștii efectueaza cercetari cu privire la infracțiunea de hartuire. Aceștia au emis ordin de protecție provizoriu. Articolul Pus pe scandal și amenințat cu divorțul, i-a taiat calea cu mașina propriei soții apare prima data in Someșeanul.ro .

- Pe pagina oficiala a lui Mihai Albu a aparut, luni, o postare prin care creatorul de moda dorește sa clarifice situația in care a apelat la organele penale impotriva Iuliei Albu, mama fiicei sale....