- Imagini incredibile au fost facute publice, in ediția de luni de la „Xtra Night Show”. Larisa, fosta soție a lui Alin Oprea, a fost filmata chiar de cantareț in timp ce facea un scandal monstru cu paznicii unui liceu.

- Scandalul divorțului dintre Alin Oprea și soția sa ia amploare, deoarece acum are parte de scandal și cu soacra, dar și cu cumnatul lui. Astfel ca vedeta nu a fost lasata sa-și ia lucrurile din propria casa. VIDEO Alin Oprea, agresat de fosta soție? Scandalul dintre Alin Oprea și Larisa pare ca abia…

- Alin Oprea și Larisa, fosta lui soție, sunt in plin divorț. Deși cei doi au incercat sa se separe la notar, desparțirea oficiala va avea loc la tribunal! Cantarețul a facut declarații dureroase despre mariajul cu aceasta.

- Vestea ca Larisa și Alin Oprea au decis sa divorțeze a surprins pe toata lumea, insa intre cei doi existau numeroase probleme. Ba mai mult, solistul trupei ”Talisman” susține ca a fost inșelat de mai multe ori.

- Noi detalii ies la iveala despre divorțul momentului. Deja s-au creat doua tabere, persoane care o susțin pe Larisa și persoane care-l susțin pe Alin. Dupa ce au aparut informații cum ca Alin a fost cel care a salvat-o de inchisoare pe fosta sa soție, iata ca acum fostul component al trupei Talisman…

- Sute de firme gorjene au in momentul de fata conturile blocate din cauza datoriilor catre stat! Prima in topul datornicilor este Uzina Mecanica Sadu, care are datorii de sute de miliarde de lei vechi. Mai grav este insa faptul ca tot mai multe...

- Scandalul dintre renumitul actor Johnny Depp și fosta sa soție Amber Heard este departe de a se termina. Dupa ce actrița l-a acuzat de violența, acum se pare ca situația sta cu totul altfel, conform declarațiilor lui, care sutine ca el a fost cel batut, chiar de fosta nevasta.

- Popririle pe pensii au fost suspendate pe toata perioada starii de urgenta, care s-a incheiat pe 14 mai, plus inca 60 de zile dupa terminarea acesteia, ceea ce inseamna ca, incepand de marti, 14 iulie, acestea pot fi reluate, scrie avocatnet.ro.