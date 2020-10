Nu mai e cale de impacare intre Larisa și Alin Oprea. De altfel, cei doi au avut și primul termen al procesului de divorț. Ruptura dintre cei doi s-ar fi intamplat la inceputul acestui an, iar primul semn a fost dat chiar de soția artistului, care transmitea pe Internet ca relația inceputa acum aproximativ un […] The post Alin Oprea, dezvaluiri șocante despre Larisa, in fața judecatorilor. Pe cine a omorat fosta lui appeared first on IMPACT .