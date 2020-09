Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca nici fiica lui Alin Oprea nu il sustine, recent, a intrat in direct prin telefon, unde a avut o reacție acida la adresa tatalui sau. Artistul a izbucnit in lacrimi dupa intervenția fiicei lui și a dezvaluit lucruri halucinante legate de casnicia sa. ”Sa-ți fie rușine, Alin Oprea!…

- Alin Oprea și cea care inca ii este soție, Larisa, arunca cu acuzații grele unul catre celalalt. Cei doi se afla in plin procedeu de divorț, dupa 23 de ani de casnicie care se pare ca nu au fost atat de roz pe cat se crede. Fostul solist de la Talisman iși acuza soția ca l-a inșelat.

- In ultima vreme, tot mai multe informații apar in spațiul public legate de divorțul fostului membru Talisman, Alin Oprea și fosta sa soție, Laria. Multe dintre ele fiind cu un caracter critic la adresa fostei, aceasta fiind considerata vinovata și de destramarea trupei in care Alin Oprea a ajuns sa…

- Tavi Colen și Alin Oprea nu au fost doar colegi de trupa, ci și prieteni foarte apropiați, insa se pare ca cei doi au ajuns la cuțite chiar din cauza Larisei, soția lui Alin Oprea cu care acum se afla in plin proces de divorț. Trupa Talisman s-a destramat in urma cu 15 ani, insa nici pana in ziua de…

- Divort cu scandal intre Larisa si Alin Oprea: de la notar s-au mutat la tribunal! Larisa si Alin Oprea au mers initial la notar pentru un divort pe cale amiabila, insa pana la scandal nu a fost decat un pas. Sotia fostului membru al trupei Talisman, buzoianca Larisa, a anuntat ca nu au semnat actele…

- Alin Oprea are probleme grave cu bautura. Apropiații familiei, dupa desparțirea care a avut loc intre artist și Larisa, s-au hotarat sa vorbeasca despre cum aceasta, de foarte multe ori, l-a carat in spate pana la spital, la dezacoolizare. Alin Oprea are probleme grave. Soția sa l-a dus de multe ori…

- Alin Oprea s-a desparțit de soția sa dupa ce s-a indragostit nebunește, culmea, de o apropiata a familiei. Nevasta cantarețului a facut pe detectivul pentru a afla ce se intampla cu soțul ei, iar ceea ce a descoperit a facut-o sa planga. Amanta lui Alin Oprea este o prietena de-a soției sale. Ce se…