- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat duminica seara ca liberalii vor fi castigatorii acestor alegeri si in jurul lor se va forma noua coalitie de guvernare, intrucat PSD "nu are cu cine sa se alieze" pentru formarea noului guvern, anunța AGERPRES. "Chiar sub amenintarea…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat dupa afisarea exit poll-urilor ca PNL va fi castigatorul alegerilor generale, iar majoritatea se va forma in jurul PNL pentru ca PSD „nu are cu cine sa se alieze”.

- Semnal de deblocare a neințelegerilor dintre PNL și USR Plus: Alin Nica, președintele interimar al PNL Timiș, a anunțat ca va susține numirile lui... The post PNL Timiș intinde o mana catre USR Plus appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, intervine in razboiul declratiilor dintre PNL si USR PLUS, afirmand ca libealii au o intelegere cu Pro Romania la Consiliul Judetean. El il provoavca pe presedintele PNL Timis, Alin Nica, sa faca public aceasta intelegere, prin care liberalii vor obtine doua posturi…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat, luni seara, ca a decis impreuna cu primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz, sustinut de Alianta USR PLUS, prelungirea perioadei de negociere pentru "o intelegere" privind semnarea unui protocol ... The post Negocieri prelungite pentru proiectele…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, nu rateaza ocazia de-a interveni in scandalul declansat atat la nivel national, cat si local intre PNL si USR PLUS. Liderul social-democrat le cere, printr-un apel public, lui Alin Nica si Dominic Fritz sa nu se mai certe pe funmctii, ci si sa se ocupe de pandemia…

- Senatorul Alina Gorghiu este cap de lista la Senat pentru alegerile parlamentare care ar trebui sa aiba loc in decembrie. Președintele interimar al PNL Timiș susține ca ea are realizari și ca a fost susținuta de primarii liberali, pe care i-ar fi ajutat foarte mult in mandatul trecut.

- PNL Timiș are ambiții foarte mari la alegerile parlamentare. Președintele interimar Alin Nica a declarat ca, ținand cont de votul politic de la scrutinul local, liberalii mizeaza pe obținerea a patru posturi de deputat și doua de senator. The post Ținta PNL Timiș la alegerile parlamentare appeared first…