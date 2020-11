Președintele interimar PNL Timiș, Alin Nica, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre primele sale zile in funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, dar și despre negocierile cu USR PLUS pentru stabilirea majoritaților in CJT și in Consiliul Local Timișoara. Emisiunea […] Articolul Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, vine in aceasta seara la PRESSALERT LIVE a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .