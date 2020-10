Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PNL Braila, Catalin Boboc, numit in functie luni de Biroul Executiv National al PNL, dupa ce fostul presedinte Alexandru Danaila a demisionat ca urmare a scorului de sub 27% obtinut de filiala braileana in alegerile locale, a declarat, pentru AGRPRES, ca isi propune sa ii stranga…

- Presedintele USR PLUS Timis, Cristian Mos, a declarat in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE ca partidul a obtinut, in judet, peste 55.000 de voturi, 10 posturi de consilieri judeteni, 125 de consilieri locali si patru primari. „Din punctul meu de vedere, Timisoara, cum a aratat si la Revolutie, sta si…

- Proaspat caștigator al alegerilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș a fost invitat in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, unde a acceptat sa vorbeasca despre un subiect pe care l-a evitat in campanie: motivul retragerii de pe lista candidaților PNL pentru CJT, unde se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost prezent, sambata, in municipiul Sighetu Marmatiei, la lansarea candidatului liberal inscris in cursa pentru primarie, Daniela Onita Ivascu, si a vorbit in fata publicului prezent in parcul central despre calitatile acesteia si importanta candidaturii sale.…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat ca instituția pe care o conduce are pregatite investiții de amploare pentru dezvoltarea Bucovinei. Prezent la Stulpicani la inaugurarea mai multor proiecte, Gheorghe Flutur a spus ca unele dintre cele mai importante investiții vor fi in ...

- Corina Macri, președinte al Asociației Patronale HORETIM, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre neajunsurile celui mai mare oraș din vestul țarii in ceea ce privește turismul. Aceasta considera ca amanarea titlului de Capitala Europeana a Culturii pentru 2023 are și aspecte pozitive, și aspecte…

- Corina Macri, președinte al Asociației Patronale HORETIM, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre neajunsurile celui mai mare oraș din vestul țarii in ceea ce privește turismul. Aceasta considera ca amanarea titlului de Capitala Europeana a Culturii pentru 2023 are și aspecte pozitive, și aspecte…

- Corina Macri, președintele asociației patronale Horetim, care reunește oameni de afaceri implicați in domeniul serviciilor de restaurant, cafenele și hoteluri din Timișoara, este invitata ediției de astazi a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre perioada fara…