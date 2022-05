”In primul rand nu a existat in acest moment in coalitie o discutie despre modificarea Codului Fiscal sau introducerea de noi taxe. PNL a introdus cota unica. Cota unica a adus mai multi bani la buget, s-a eliminat evaziunea fiscala, s-au scos la iveala acele venituri din zona gri. Premierul a spus in nenumarate randuri ca anul acesta nu va introduce noi taxe”, a spus liderul PNL Timis. El a precizat ca sustine in continuare cota unica. ”Nu vom accepta derogari de la aceasta cota”, a mentionat el. Despre acceptarea unor deduceri pentru cei cu venituri mici, Alin Nica a precizat ca inca nu a vazut…