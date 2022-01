Sfatul ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, oferit, vineri, primarului Dominic Fritz și liderului CJT, Alin Nica de a asocia instituțiile pe care le conduc in vederea preluarii Centurii de Vest, nu a avut ecou in biroul președintelui consiliului județean. Nica nu vrea sa o auda de o eventuala asociere cu Primaria Timișoara. „Consiliul Județean Timiș reafirma intenția […] Articolul Alin Nica nu vrea sa se asocieze cu Dominic Fritz pentru Centura de Vest a Timișoarei: „Consiliul Județean Timiș are o capacitate manageriala superioara” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .