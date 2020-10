Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat, joi dupa-amiaza, ca eșecul negocierilor cu PNL pentru formarea unor majoritați in Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș a venit ca o surpriza pentru echipa USR/PLUS, deoarece schimbarea de macaz s-a facut cu cinci minute inainte…

- Surpriza la finalul negocierilor PNL - USR-PLUS pentru o alianța la nivel local pentru Consiliul Județean Timiș și Consiliul Local Timișoara. Cu 5 minute inainte de conferința de presa programata pentru a anunța incheierea acestei alianțe, dupa trei zile de negocieri, echipa primarului ales al Timișoarei,…

- Negocierile dintre PNL și USR PLUS pentru majoritațile din Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș au „implodat” in ultimele minute de discuții, cele doua parți anunțand ca nu au ajuns la un numitor comun. „Sunt dezamagit de atitudinea de astazi a PNL care a decis, in cateva minute, dupa…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, la Arad, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen…

- Marcel Mihoc, președintele Partidului Ecologist Roman (PER) Timiș va vota la șefia CJT cu fostul coleg de la PSD, Calin Dobra. Candva unul dintre numele grele din PSD, Marcel Mihoc va merge pe mana lui Dobra, deși acesta l-a sarit o data de pe funcție. PER Timiș nu are candidat la CJT si Primaria Timișoara,…

- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat faptul ca parlamentarii USR nu vor intra in sala la votul privind moțiunea de cenzura, acesta fiind de fapt ”un vot” pentru actualul Guvern. Barna a explicat ca USR nu dorește o criza politica și nu incurajeaza aventura celor de la PSD.Citește și: Gabriela…

- Presedintele PMP Timis este convins ca partidul pe care il reprezinta va fi surpriza alegerilor locale in judetul Timis. „Ieri am facut o plimbare prin centrul Timisoarei alaturi de colegii candidați de pe listele pentru Consiliul Județean Timis si Consiliul Local Timisoara, am vorbit cu cetatenii si…

- Doctorul Dorel Sandesc, președintele comsiei ATI din Ministerul Sanatații, a vorbit la Digi24 despre importanța purtarii maștii. Medicul spune ca daca macar 50% din populație ar purta masca, epidemia ar fi ținuta sb control. In plus, Dorel Sandesc considera ca a purta masca nu este „o limitare a libertații”,…