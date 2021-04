Stiri pe aceeasi tema

- Crima la gara de Nord. Un eveniment sangeros a avut loc luni dupa amiaza in zona Garii de Nord din Timișoara. Din motive necunoscute, inca, intre doua grupuri de migranți a izbucnit un conflict soldat cu moartea unui barbat și ranirea grava a altuia. Se pare ca era vorba despre cetațeni afgani care,…

- Crește ingrijorator numarul de copii infectați cu noul coronavirus. Fac forme ușoare și medii ale bolii, dar daca au și alte afecțiuni pot dezvolta complicații. Este și cazul celor trei micuți internați acum la Spitalul "Louis Turcanu" din Timișoara, intubați, la ATI.

- Detalii șocante in cazul crimei petrecute in 5 februarie in apropierea Garii de Nord din Timișoara. Tanarul de 26 de ani furase dintr-un supermarket, iar criminalii angajați ai firmei care pazește lanțul de societați comerciale.

- Percheziții ale polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale in dosarul crimei petrecute pe data de 5 februarie, in apropierea Garii de Nord din Timișoara. Oamenii legii au dus la audieri cinci tineri, miercuri, dupa trei percheziții in Timișoara și județ. UPDATE. Cei cinci suspecți…

- Un barbat de 26 de ani, un om al strazii fara adapost, a fost injunghiat cu un cutit in plina strada, in apropierea Garii de Nord din Timisoara. Acesta nu a supravietuit atacului, astfel ca a decedat in ambulanta care a sosit pentru a-i acorda primul ajutor. Barbatul de 26 de ani a decedat…

- Proiectele noastre de dezvoltare vor primi sprijin din partea Guvernului și valorile pe care le aducem in administrație, profesionalizare și transparența, vor fi susținute prin legislație și finanțare”... The post Dominic Fritz, la Bucuresti: Timisoara este orasul din Romania cel mai afectat de problema…

- Surprinzator, reparația gropilor aparute peste iarna pe șoselele din Timișoara depinde de adoptarea bugetului național. Primarul spune ca lucrarile vor putea fi finanțate doar dupa adoptarea bugetului local și in funcție de banii cuprinși in acesta, doar ca acest buget local nu se poate adopta decat…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca, marti, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis, va fi luata decizia cu privire modul de desfasurare al cursurilor scolare incepand din 8 februarie. „Vom avea maine toate informatiile si pe baza acestor informatii vom lua decizia. Nu pot sa ma antepronunt. Pana maine…