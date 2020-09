Stiri pe aceeasi tema

- Isteria creata in jurul potențialelor fraudari ale alegerilor prezidențiale este o metoda greșita, atata timp cat acestea sunt monitorizate de experți internaționali. Cel puțin aceasta este opinia analistului politic Dionis Cenusa.

- Dominic Fritz și Cristian Moș, candidații USR-PLUS pentru Primaria Timișoara, respectiv pentru președinția Consiliului Județean Timiș, vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre campania electorala aflata in plina desfașurare,…

- Titu Bojin, candidatul ALDE pentru șefia Consiliului Județean Timiș, a fost invitat in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Acesta este de parere ca descentralizarea ar putea fi o soluție pentru localitațile mici, cele mai multe depinzand de banii de la consiliul…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan se afla in aceste zile in vestul țarii pentru susținerea candidaților liberali la apropiatele alegeri locale, iar astazi a susținut o conferința de presa la Timișoara, alaturi de liderul filialei județene, Nicolae Robu, și candidatul PNL pentru funcția de președinte…

- Cristian Moș, președintele USR Timiș și candidatul USR-PLUS pentru consiliulul județean, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre campania electorala, apropiatele alegeri locale și planurile pe care le are Cristian Moș…

- Vicepresedinte al USR si Senator de Brasov, Allen Coliban, ii solicita Premierului brasovean Ludovic Orban retragerea sprijinului politic pentru candidatul PNL la Primaria Brasov, George Scripcaru, in urma investigatiei aparute ieri in publicatia Libertatea, potrivit brasovstiri.ro.Conform…

- Titu Bojin, candidatul ALDE pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, a fost prezent in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Deși a trecut pe la trei partide in ultimii patru ani, acesta nu se considera un „traseist politic”. „Nu cred ca se poate spune despre mine ca sunt…