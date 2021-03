Liderul Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, susține ca nu l-a atacat pe partenerul sau de alianța, primarul Dominic Fritz, ci doar are o parere diferita in privința carantinarii Timișoarei. „Daca ne susținem punctul de vedere in care credem, gata, e atac? Eu nu vad lucrurile chiar așa. Chiar acum inainte de emisiunea dumneavoastra (n.r. – […] Articolul Alin Nica anunța ca a facut o ințelegere istorica cu Dominic Fritz pe tema aeroportului Cioca a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .