Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai bogata comuna din județ, Șcheia, va avea un nou primar dupa alegerile de duminica, 9 iunie. In cursa electorala s-au inscris nu mai puțin de 8 candidați, mai puțin primarul in exercițiu, așa incat se anunța o lupta extrem de stransa.Totuși, cele mai mari șanse de a triumfa le are actualul ...

- Singura comuna din Alba in care Partidul National Liberal, principala formatiune politica din judet, nu a desemnat un candidat propriu pentru functia de primar este Ciugud, administratia de aici fiind condusa din 2000 de catre Gheorghe Damian, care vizeaza, din postura de independent, cel de-al saptelea…

- PSD Timiș ataca Alianța Dreapta Unita și spun ca liderii locali ai acesteia folosesc circul ieșit, vineri noaptea, la ora 0, in Piața Unirii odata cu lansarea campaniei electorale. Acolo, reprezentanții Alianței, conduși de Dominic Fritz, cand s-au contract cu cei ai AUR, veniți, surprinzator, exact…

- Eveniment religios de excepție, in comuna Saravale din județul Timiș. Comunitatea roma și proroma penticostala a invitat oamenii la un concert religios. Mișcarea a fost sprijinita de Asociația Partida Romilor Pro Europa, alaturi de primaria Saravale.

- Checea exista ca si comuna doar fiindca niste minti luminate au decis, in urma cu ceva ani, sa pulverizeze vechile UAT-uri, infiintandu-se astfel, doar in Timis cateva zeci de comune noi, unele dintre ele neavand bani nici pentru salariile angajatilor. (Precum in povestea cu bolovanul aruncat in balta,…

- COMUNA MOȘNIȚA NOUA anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite de catre APM Timis, pentru proiectul „EXTINDEREA RETELELOR DE APA UZATA ȘI A REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI DIN COMUNA MOȘNIȚA NOUA, JUD. TIMIȘ”, propus a fi amplasat in com. Moșnița Noua, intravilan…

- Mihai Tudose deschide lista coaliției la europarlamentare, iar in județele ramase in divergența, Timiș, Bacau și Brașov se va merge, pana la urma, pe liste comune. Sunt deciziile pe care le-au luat conducerile centrale ale PSD și PNL luni dupa-amiaza. Ramane de vazut cum vor fi insa acceptate acestea…

- PSD va merge la Dumitra tot pe mana lui Gheorghe Balajan, unul dintre cei mai longevivi primari din județ, care a ajuns deja la al șaselea mandat. PNL inca nu are președinte de organizație și nici candidat in comuna Dumitra. Gheorghe Balajan, primarul comunei Dumitra se pregatește pentru un nou mandat,…