Alin Moldoveanu, primarul care și-a făcut castel, a pierdut alegerile Primar Campina Alegerile pentru funcția de primar al municipiului Campina au fost caștigate de candidata PSD, Irina Mihaela Nistor. Din partea PNL a candidat primarul in funcție, Alin Moldoveanu. Acesta este un personaj controversat in localitate. El și-a construit un castel la marginea padurii. Imobilul se afla pe strada Magurii, din Poiana Campina, la poalele padurii Magura, are o suprafața de 518,38 mp, din care construita la sol 180 mp. Are doua etaje, cel puțin 10 camere și 158 m de terase. Terenul pe care este construit are puțin de 2.850 mp, care la randul lui este inconjurat de cateva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

