„Romania NU a trimis Comisiei Europene Planul National Strategic pentru agricultura in termenul stabilit, adica 31 decembrie 2021. Acest plan, care este echivalentul unui PNRR in agricultura, este conditia ca fermierii din tara noastra sa aiba acces la banii europeni – aproximativ 22 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Comisia Europeana a confirmat ieri ca 9 state membre, printre care si Romania, nu au trimis inca planurile nationale. Aceste documente, care detaliaza felul in care fiecare tara va utiliza fondurile din Politica Agricola Comuna, trebuie sa fie trimise Comisiei, apoi negociate…