Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Iasi, Alin Marius Andries, profesor universitar la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, a fost numit secretar de stat la Ministerul Finantelor, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prof. univ. dr. Alin Marius Andrieș, prim-vicepreședinte PNL Iași, a fost numit ieri, prin decizia primului ministru, in poziția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Noul secretar de stat este un specialist in politici economice și financiare, cu o vasta contribuție științifica atestata de…

- Oportunitate pentru studenții din Iași: SABS și FEAA Iași inițiaza o colaborare Asocierea ii vizeaza in special pe masteranzii de la programul de Marketing SABS, companie romaneasca, activa de peste 18 ani in zona serviciilor și produselor IT, anunța colaborarea cu Facultatea de Economie și Administrarea…

- La editura Academiei Oamenilor de Știința din Romania (AOȘR) a aparut recent Enciclopedia Centenarul Razboiului de Intregire și al Marii Uniri (2014-2020). Bibliografie, manifestari științifice, monumente și insemne comemorative, un eveniment gazduit de Muzeul Unirii din Iași. Lucrarea a fost prezentata…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) – Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA) a organizat, in data de 24 noiembrie 2022, o dezbatere despre corelarea ofertei educationale cu cerintele angajatorilor pe piata muncii, in contextul posibilitatii aparitiei invatamantului…

- Georgiana Riglea este educatoare in comuna Horpaz din Iași, dupa ce și-a dat demisia din compania multinaționala la care lucra. Astazi nu mai face campanii de marketing, ci planuri de lecții pentru copiii din comunitați vulnerabile și cu fiecare ora vrea sa le transmita ca și ei pot. In urma cu doi…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a inaugurat miercuri, 19 octombrie, de la ora 14, laboratorul de informatica SAP & Fujitsu & RedPoint de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA). Acesta a fost modernizat si utilat ultramodern de catre compania Red Point Software…

- Institutul de Filologie Romana din Iasi sparge barierele de gen, pentru prima data in istoria sa de aproape 100 de ani, prin desemnarea unei femei in functia de director al institutiei. Gabriela Haja a castigat concursul pentru sefia Institutului Al. Philippide si a fost instalata in functie, pentru…