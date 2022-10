Alin Ignat, deputat PNL: Pensionarii au nevoie de creșteri mult mai consistente de 15% Ca liberal, am intotdeauna propriile opinii, iar cand le exprim, nu caut niciodata vreun acord prealabil sau vreo validare ulterioara. Raportarea mea este la bunul simț și la oameni, de aceea nu aștept “lumina” de la vreun palat, ca sa am o opinie legata de pensii, salarii, educație, fiscalitate etc. Nu ar fi sanatos pentru nimeni. Sa o spunem pe romanește. In privința creșterii pensiilor de la 1 ianuarie 2023, a creșterii pensiilor in general, cred ca e cazul sa nu mai vehiculam procente pana nu avem o evaluare clara in privința resurselor bugetare, o proiecție bugetara pentru anul urmator, o… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

