Alin Ignat, deputat: Familiile cu copii din România au nevoie de predictibilitate Alocații și indemnizații pentru creșterea copiilor platite la o data fixa – data de 8 a lunii, iar daca aceasta cade in weekend, plata mai repede, in ziua de vineri – e una din regulile implementate in mandatul de secretar de stat la Ministerul Muncii. Intotdeauna am ținut ca pe unde trec, realitatea sa ramana, la plecare, mai buna decat am gasit-o. Lucrurile bune raman, iar regula zilei-limita de 8 a lunii pentru plata alocații și ICC se respecta și azi. Suntem in 6 mai, zi de vineri, iar banii sunt in conturile oamenilor. Mulți dintre ei mi-au scris astazi placut surprinși, iar mulțumirea lor… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

