Stiri pe aceeasi tema

- "Am votat cu gandul la toti tinerii din Bucuresti, la seniorii nostri, la copii si la adulti, la persoane sanatoase care se gandesc la preventie. Pentru ca in administratie sa lucreze oameni care sa lucreze de dimineata pana seara, gasind solutii, comunicand si fiind transparenti, care nu se incuie…

- ”Am votat cu gandul la viata romanilor de peste tot, inclusiv la cei din diaspora, nu doar cei din Romania, cu gandul la intoarcerea lor acasa intr-o Romanie care sa arate ca afara, cu gandul la administratii locale de succes si am votat pentru o Romanie puternica in Europa, o Romanie care sa fie una…

- Corneliu Mureșan, candidatul PSD la Consiliul Județean Alba, a votat cu grija pentru generația bunicilor și parinților, cu incredere pentru cei din generația sa și cu speranța ca viitorul generațiilor urmatoare va fi pe maini bune. „Am votat cu buna credința și cu gandul la viitorul oamenilor din acest…

- Deputatul Dan Barna, candidat la europarlamentare pe lista Aliantei Dreapta Unita, a declarat, duminica, ca a votat "pentru modernizare", punctand ca "miza acestei zile este participarea la vot".

- FOTO | Corneliu Mureșan a votat la Zlatna: ”Am votat cu gandul la viitorul oamenilor din acest județ” Corneliu Mureșan a votat la Zlatna: ”Am votat cu gandul la viitorul oamenilor din acest județ” Corneliu Mureșan a votat duminica 9 ihnie 2024, la primele ore ale dimineții, la Zlatna, iar alaturi i-a…

- “Am votat cu buna credința și cu gandul la viitorul oamenilor din acest județ. Am votat cu grija pentru generația bunicilor și parinților mei, am votat cu incredere pentru generația mea și ai prietenilor mei și am votat cu speranța ca viitorul generațiilor urmatoare va fi pe maini bune. Am votat la…

- Corneliu Mureșan a votat la Zlatna: „Am votat cu buna credința și cu gandul la viitorul oamenilor din acest județ” Corneliu Mureșan, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba, a votat duminca dimineața, la Zlatna. „Am votat cu buna credința și cu gandul la viitorul oamenilor…

- Alin Ignat, deputat PNL Alba: “Pesediștii din Alba sunt ZERO la București – senatorii PSD au respins proiectul deputatului zero-Tuhuț prin care a mințit moții cu extinderea rețelelor de gaze.” Acum o luna de zile aratam promisiunile mincinoase ale pesediștilor din Alba prin care amageau moții cu extinderea…