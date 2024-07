Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cerut-o in casatorie pe Oana Ciocan, Jador a declarat, in repetate randuri, ca și-a gasit liniștea alaturi de ea. Mai mult decat atat, artistul a dezvaluit ca fosta concurenta de la Survivor este femeia alaturi de care iși dorește sa-și intemeieze o familie. Recent, Jador a impartașit cu fanii…

- Dupa ce s-a afișat impreuna cu Bettyshor, Romeo Vasiloni confirma ca formeaza un cuplu cu ea. Cei doi s-au cunoscut in urma cu ceva timp, la o gala RXF și de atunci, sunt impreuna, in condițiile in care el s-a afișat cu o blonda in pat in urma cu cateva saptamani.

- Enzo de la Chefi la cuțite și soția lui și-au promis iubire veșnica in fața lui Dumnezeu și au organizat cea mai frumoasa nunta! Cei doi au trait emoții mari și dupa o mulțime de pregatiri, au putut sa se bucure, in sfarșit, de cel mai special eveniment! Enzo Aiello și Cristina Ene au facut primele…

- Mihai Albu are o relație de doi ani de zile cu Elena Nechifor, care nu face parte din showbiz. De profesie medic cardiac, ea e cea care are grija acum de creatorul de pantofi, care a fost diagnosticat cu cancer de prostata și operat. Mihai Albu are planuri mari alaturi de Elena Nechifor, femeia care…

- Mihai Albu trece prin momente dificile, insa s-a putut bucura de sprijinul celor mai importante persoane din viața sa. Celebrul designer a facut primele declarații despre lupta grea pe care o duce și a facut și o marturisire neașteptata legata de fosta sa soție. Cum a aflat Iulia Albu ca fostul soț…

- Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer, iar aceasta veste a fost foarte dura pentru el. Nu se aștepta sa primeasca acest diagnostic, astfel ca acum tot ce i-a mai ramas de facut este sa lupte cu boala nemiloasa. Iata cum se simte celebrul designer și ce urmeaza sa se intample in viața lui.

- Claudia Iosif, fosta iubita a lui Dorian Popa, a finalizat lucrarile la noua casa și a publicat primele imagini cu exteriorul vilei sale. Dupa despartirea de artist, Babs a investit o suma considerabila in vila cu piscina la care a visat.Claudia a finalizat amenajarea curții sale și a impartașit cateva…

- In urma cu o zi, au aparut primele zvonuri despre posibila relație pe care Alexandru Ciucu ar fi avut-o cu o alta femeie in timpul casniciei cu Alina Sorescu. S-a speculat inclusiv faptul ca ar fi reușit sa iși țina amanta departe de ochii curioșilor 11 ani. Cum a comentat aceasta situație Alina Sorescu.