Alin Dimitriu lanseaza “Back To Life”, in colaborare cu Nokomis

- Alexandra Stan a revenit cu o noua piesa in limba spaniola – Tikari, in colaborare cu artistul puerto-rican LiToo. „Tikari” este compusa de catre Alexandra Stan, LiToo și Șerban Cazan, in studioul HaHaHa Production. Videoclipul piesei a fost filmat in orașul natal al Alexandrei, Constanța.

- Un blues perfect la sfarsit de saptamana, la sfarsit de luna, vine la pachet cu dorul de duca, cu liniste si detasare. Jurjak lanseaza piesa “Un tip norocos”, extrasa de pe urmatorul album – “Hotii de vise”. Simplu si concis, o parabola inspirata din actualitate, “Un tip norocos” poate fi oricare dintre…

- Vanotek prezinta single-ul “Talk to Me” in colaborare cu Bastien, cu un groove disco dance, o piesa cu un videoclip pe mood de party filmat și regizat de SAN. Piesa a fost produsa de Vanotek și compusa de Vanotek, Bastien și Elena Moroșanu. “Am facut mai multe sesiuni cu Bastien, imi place mult timbrul…

- Cu o productie dance upbeat, “Imagine” este o piesa care se potriveste perfect in scenariul unei zile pe plaja, realizata de Robert Goergescu in colaborare cu White. Robert Georgescu este un dj/producer din Romania, nascut in Brasov, in 1984. Dragostea pentru muzica i-a fost insuflata inca din copilarie…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de muzica populara de la noi. Vedeta a primit in casa echipa Star Matinal și a oferit in exclusivitate un interviu de excepție de intreaga sa viața și cariera profesionala!

- Asociația FOA – Fusion of Arts din Lugoj organizeaza prima ediție a Concursului național „Music for your Soul”. Concursul se va desfașura online, pe doua secțiuni: pian (amatori și profesioniști) și canto muzica ușoara (amatori). Varsta maxima admisa pentru amatori este de 20 de ani,…

- Killa Fonic și AMI vorbesc despre durerea desparțirii care rezista peste ani, dintr-o relație toxica, ce provoaca rani adanci, in piesa Antidot. Clipul este unul extrem de sugestiv și reda vizual perfect versurile melodiei, iar participarea lui Marius Bodochi, care il intruchipeaza pe Killa peste ani,…

- Syan Lion, in colaborare cu Kashy, a lansat noul single intitulat „Natura Ta”. „Am incercat sa facem ceva diferit de ceea am facut pana acum in muzica reggae și sa combinam muzica moderna pe un instrumental U&B- Trap cu flowul nostru Reggae Soul”, a declarat Syan Lion. Piesa a fost lansata de 1 iunie.…