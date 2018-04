Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 aprilie 2018, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Alin Cucui, a fost gasit fara viața intr-o casa din Alba Iulia. Imobilul aparține, se pare, parinților sai. Pe trupul sau nu au fost gasite urme de violența iar primele indicii duc inspre o sinucidere. Post-ul Alin Cucui, vicepreședintele…

- Vincepreședintele Consiliului Județen Alba, Alin Cucui a fost gasit spanzurat in aceasta dimineața. Informația a fost confirmata de apropiații acestuia. Se pare ca acesta a fost gasit chiar de fratele sau intr-un imobil ce aparținea parinților, miercuri dimineața in jurul orei 8.00. Revenim cu amanunte.…

- Consiliul Județean Alba va investi 900.000 de lei in amenajarea exterioara a Castelului de la Sincrai. Curtea și gradina, in care odinioara se țineau petreceri nobiliare fastuoase, vor fi readuse la viața. Castelul de la Sincrai, devenit centru cultural in urma restaurarii ample care l-a transformat…

- Anul 2018 ar putea aduce demararea lucrarilor la construirea primei sali polivalente in județul Alba. Aceasta va fi construita la Blaj, in cadrul unei asocieri dintre Primaria Municipiului Blaj și Consiliul Județean Alba, pe modelul parteneriatului constituit intre cele doua entitați pentru reabilitarea…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia, in cooperare cu SVSU Zlatna, au intervenit astazi, 3 februarie 2018, in jurul orei 16.40, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din oraș. Potrivit ISU Alba, a fost cuprins de flacari acoperișul casei. Știre in curs de actualizare… Acest articol…

- O tanara din Alba Iulia, cunoscuta drept „printesa hotilor”, avand in vedere numarul insemnat de furturi „la activ” a ajuns din nou la inchisoare. Judecatoria Gehrla a dispus continuarea pedepsei de 8 ani dupa gratii, initial intrerupta, pentru ca femeia era insarcinata. La data de 30 ianuarie, politistii…

- Vicepresedintele liberal Florin Roman a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca PNL are "discutii individuale" cu parlamentari ai PSD si ALDE astfel incat acestia sa nu se prezinte la sedinta de investitura a Cabinetului Dancila, guvern "care poate sa pice", a adaugat acesta, daca UDMR nu-l va vota.…

- Un accident a avut loc, marți seara, in cartierul Cetate din Alba Iulia. Se pare ca un șofer a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat pe partea de trotuar și s-a oprit intr-un bloc. Un echipaj al Poliției Alba a ajuns la fața locului, insa la ora transmiterii acestei știri reprezentații Inspectoratului…