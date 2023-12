Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați, de 31 și 35 de ani, au fost arestați preventiv dupa ce au dat buzna in curtea unui barbat din localitatea galațeana Cavadinești și, pe fondul unui conflict anterior, l-au lovit și apoi l-au forțat sa urce in mașina lor, unde au continuat sa il agreseze

- Alin Chirila (34 de ani), fost luptator de MMA cu rezultate bune, a fost reținut de autoritați pentru 24 de ore, dupa ce ar fi rapit și batut un barbat din Galați. Alin Chirila a capatat notorietate odata cu participarea in emisiunea „Survivor Romania”. Fostul luptator de MMA a fost reținut de autoritați…

- Cei doi jandarmi din Vaslui au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile pentru ca in aprilie 2023 au batut cu bestialitate un barbat. Victima a avut nevoie de 25 de zile de ingrijiri medicale și a depus plangere penala impotriva agresorilor.

- Un tanar din Sibiu a sunat la poliție pentru a anunța ca tatal sau a murit in casa. Polițiștii au mers de urgența la locuința acestuia și au constatat ca intr-adevar un barbat in varsta de 50 de ani era mort in casa iar in locuința se mai afla și fiul sau in varsta de 25 de ani, cel care sunase la poliție.…

- Scandal intr-o locuința din Ocna Mureș: Un barbat și-a batut fiica adolescenta. Ce masuri au luat oamenii legii Un barbat de 50 de ani din Ocna Mureș s-a ales cu dosar penal și cu ordin de protecție dupa ce și-a agresat fiica in varsta de 18 ani. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 octombrie 2023, polițiștii…