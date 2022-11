Stiri pe aceeasi tema

Litoralul romanesc a scazut anul acesta cu aproximativ 20% fata de 2021 in ceea ce priveste numarul turistilor in hoteluri, iar Mamaia a inregistrat scaderea cea mai mare, de 25-30%, a declarat prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, in Antalya, Turcia,…

Cel puțin 19 straini au fost confirmați morți intr-o busculada in cartierul Itaewon din Seul, in timpul sarbatorilor de Halloween, au declarat duminica autoritațile de pompieri, noteaza yonhap.

Gazprom a convenit cu reprezentantii Turciei sa poarte in regim de urgenta un dialog cu privire la direcționarea, prin Turkish Stream, a livrarilor de gaze care erau livrate prin conducta Nord Stream, a anunțat in direct la Pervii Kanal, presedintele companiei Aleksei Miller.

In orașul ucrainean Enerhodar (regiunea Zaporijjia), ocupat temporar de rusi, armata invadatoare si-a intensificat atacurile, iar din cauza bombardamentelor masive orașul a ramas fara energie electrica și apa, potrivit primarului Dmitro Orlov.

Compania Turkish Airlines a anunțat ca suspenda zborurile catre mai multe orase rusesti, informeaza Mediafax.

Turcia nu va recunoaște rezultatele referendumurilor organizate (de Rusia, n.red.) in Ucraina. Acest anunt, potrivit Agentiei de presa TASS, a fost facut de purtatorul de cuvant al președintelui turc, Ibrahim Kalin, in direct la o emisiune a postului NTV, anunța rador.ro.

Proprietarul agentiei de turism Paralela 45, Alin Burcea, a scris marți pe pagina sa de Facebook ca ar trebui ca DNA sa se implice in cazul Blue Air.

Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat joi pentru continuarea dialogului cu Rusia, apreciind ca "trebuie asumata posibilitatea de a continua sa discuti cu toata lumea", "mai ales cu cei cu care nu suntem de acord", informeaza AFP, scrie Agerpres.