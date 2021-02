Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a informat „cu privire la cei aproximativ 50 de cetațeni romani care se afla in continuare in aeroportul din Cancun”, din data de 30 ianuarie, ca o echipa desemnata de Consulul Onorific al Romaniei la Cancun s-a deplasat la aeroport pentru a-i ajuta cu alimente și apa.…

- Vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, a povestit marți, pentru Agerpres, ca autoritatile mexicane fac un abuz blocand pe aeroportul din Cancun turistii romani. Citește și: SURSE - USR se pregatește pentru o 'furtuna' provocata de PNL in coaliție…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de Gabriel Hort, aflat printre acestia, care sustine ca politistii de frontiera le au luat telefoanele si se pregatesc sa le refuze intrarea in tara.Zeci romani sunt tinuti pe aeroportul din Cancun de catre autoritatile mexicane, care le refuza intrarea in tara.Anuntul…

- Zeci de romani sunt blocați in aeroportul din Cancun de aproape trei zile. Pasagerii a doua avioane ajunse in orașul turistic din Mexic sunt blocați in aeroport din 30 ianuarie. Ministerul roman de Externe spune ca autoritațile mexicane au invocat motive de securitate pentru interzicerea accesului,…

- "In contextul actual, pozitiv pentru tara noastra, al scaderii numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, agentiile de turism se confrunta in continuare cu o situatie care le afecteaza activitatea. Tarile in care calatoresc turistii romani in acest moment, putine de altfel, se afla pe lista…

- "In contextul actual, pozitiv pentru tara noastra, al scaderii numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, agentiile de turism se confrunta in continuare cu o situatie care le afecteaza activitatea. Tarile in care calatoresc turistii romani in acest moment, putine de altfel, se afla pe lista…

- Anul 2020 a fost un dezastru total pentru industria turistica din Romania, caracterizat de principiul "scapa cine poate", iar 2021 va fi dominat de incertitudini pana cand vom sti ceva clar si concret referitor la evolutia pandemiei, este de parere presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de…

- Ajutorul de stat ar permite turoperatorilor sa supravietuiasca pana la aparitia unui vaccin anti-COVID-19, in care acestia isi pun speranta, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea. "In principiu se lucreaza la ajutorul…