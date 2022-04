Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Tanar din Alba Iulia, ucis in Marea Britanie, intr-un incendiu provocat intenționat. Poliția a arestat un suspect Un tanar din Alba Iulia a fost ucis in orașul Dewsbury din Marea Britanie, intr-un incendiu devastator, provocat deliberat, din cate se pare, de cetațeni pakistanezi, susține fratele…

- Polițiștii din Alba Iulia au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie.La data de 20 martie 2022, polițiștii din Alba Iulia au intervenit, la o locuința din municipiu, de unde a fost semnalat un scandal…

- In data de 12/13 martie a.c., in intervalele orare 09:00-13:00 și 18:00-01:00, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au organizat o razie pe principalele artere cu risc rutier ridicat din județul Timiș, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.…

- Adolescentul a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe marginea drumului.Alaturi de el in mașina se mai afla un tanar care in urma impactului puternic a fost proiectat in afara mașinii.Acesta se afla in stare grava, in spital.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare…

- Din primele informatii, i s-a facut rau iar farmacistele au alertat autoritațile.La fața locului s a deplasat un echipaj SMURD care i-a efectuat manevre de resuscitare. Din nefericire, medicii au fost nevoiti sa declare decesul.Oamenii legii au deschis un dosar penal in urma caruia vor fi stabilite…

- Bine „alcoolizat” și-a batut soția și soacra: Barbatul de 45 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal pentru isprava „vitejeasca” Bine „alcoolizat” și-a batut soția și soacra: Barbatul de 45 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal pentru isprava „vitejeasca” La data de 28 ianuarie 2022, in jurul orei…

- La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Vaslui, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD de Terapie Intensiva Mobila."La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta violent in doua dintre incaperile locuintei si partial…

- Potrivit unui comunicat dat publicitatii, sambata, de Politia judeteana Bacau, incidentul a avut loc vineri, pe peronul doi al garii din Bacau, politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi fiind cei care au sesizat ce se intampla. "Politistii au intervenit prompt si impreuna cu doi martori…