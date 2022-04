Stiri pe aceeasi tema

- ITM Alba: Amenzi de peste 8.000 de lei și zeci de avertismente, dupa controale la firme din județ Inspectorii de munca din Alba au dat, intr-o saptamana, amenzi in valoare de 8.500 de lei și zeci de avertismente, dupa controale la firmele din județ. In domeniul relațiilor de munca, perioada 4 – 8 aprilie,…

- Direcției control resurse cinegetice și piscicole a efectuat doua razii in vederea contracararii braconajului piscicol și depistarii incalcarilor cu privire la protecția mediului inconjurator in raioanele amplasate preponderent in preajma fluviului Nistru. Astfel, in perioada 13-23 martie s-au ales…

- ITM Alba: Amenzi de 13.500 de lei și 21 avertismente, in perioada 14 – 18 martie 2022. Ce deficiențe au gasit inspectorii Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2022, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii…

- Inspectorii de munca din Harghita au aplicat benzinariilor din judet amenzi in valoare totala de 123.000 lei, in cadrul unui control care s-a desfasurat in perioada 10-16 martie, a informat, azi, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). Au fost efectuate 22 de controale in care au fost constatate 83…

- Inspectorii in munca au aplicat anul trecut amenzi de aproximativ 1,5 milioane lei in urma a peste 1.700 de controale care au vizat combaterea fenomenului de munca nedeclarata, informeaza, miercuri, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- MARE ATENȚIE! Acești șoferi ar putea fi sancționați in cazul in care nu vor fi in regula cu anumite documente. Proprietarii mașinilor care vor incalca aceste reguli risca sa primeasca amenzi usturatoare de mii de lei din partea autoritaților. Pentru anumiți conducatori auto, lipsa acestor documente…

- Risc de poprire a conturilor pentru șoferii romani care iau amenzi in UE. Ce se va intampla cu sancțiunile. Reguli noi pentru soferi. In curand, o amenda luata in Munchen va fi aproape la fel ca una luata in...

- Doi procurori și un judecator risca amenzi, dupa ce nu și-au depus in termen declarațiile pe avere. Totodata, inspectorii de integritate au refuzat sa inițieze zece controale pe aleși locali, anunța Autoritatea Naționala de Integritate(ANI).